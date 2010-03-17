Джемільов хоче від Європарламенту визнання злочину депортації кримських татар

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустава ДЖЕМІЛЬОВ хотів би, щоб Європарламент схвалив резолюцію про депортацію його народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час слухань в Європарламенті, організованих депутатом Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва).

“23 жовтня 2008 року демократичні сили України із глибоким задоволенням привітали резолюцію, яка визнала Голодомор, організований радянським режимом, злочином проти людяності. Схожа оцінка Європарламентом геноциду та депортації кримських татар з їх рідної землі, за якою слідувала майже піввікове вимушене життя у вигнанні, стало б значним внеском у справу відновлення правди та справедливості до цієї нації”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що така резолюція сприяла б покращенню міжетнічного клімату в Криму.