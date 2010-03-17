Лідер Меджлісу кримських татар просить допомоги ЄС на облаштування

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ просить ЄС звернути увагу на проблеми репатріантів при співпраці з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на слуханнях в Європарламенті, організованих депутатом Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва).

“Ми закликаємо Європейський Союз планувати та реалізовувати разом з державою Україна із залученням кримських татар спеціальних програм, які полегшать реабілітацію та розвиток одного з європейських народів – кримськотатарського”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що до порядку денного асоціації Україна-ЄС могли би бути включені такі пріоритети, як будівництво десятків шкіл та дошкільних закладів освіти в районах проживання кримських татар, надання допомоги Кримського інженерно-педагогічному університету, який, в тому числі, веде навчання кримськотатарською мовою, відновлення унікальних культурних та історичних об’єктів кримськотатарської культурної спадщини, допомога у розвитку малого та середнього бізнесу, допомога у репатріації близько 100 тис. татар, які з економічних та законодавчих причин поки так і не змогли залишити країни Середньої Азії.

Як повідомляв УНІАН, порядок денний асоціації – новий робочий документ співпраці між Україною та ЄС, який базується на угоді про асоціацію, переговори про яку тривають між Україною та Європейським Союзом.