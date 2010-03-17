Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації до законів про суди
Відзначають поліпшення українських проектів
Київ. 17 березня. УНІАН. Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила текст остаточного Висновку за проектами нової редакції законів України «Про судовий устрій» і «Про статус суддів». Про це повідомив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.КІВАЛОВА, у висновку Комісії зазначається, що якість законопроектів, які були свого часу підготовлені профільним комітетом з питань правосуддя до розгляду парламентом у другому читанні, поліпшилася. Європейські експерти вітають об`єднання двох законопроектів в один. Вони також із задоволенням зустріли виключення таких підстав для дисциплінарної відповідальності суддів, як «систематичне ігнорування позиції судів вищих інстанцій відносно правозастосування» і «ухвалення очевидно некваліфікованого рішення у судовій справі».
Разом із тим, зазначає С.КІВАЛОВ, Комісія дала цілий ряд рекомендацій, які рекомендувала врахувати. Серед них – скасування Ради суддів України і передача її функцій Вищій раді юстиції. На думку Венеціанської комісії, наявність великого числа органів суддівського самоврядування зі схожими повноваженнями веде до вихолощення суддівського самоврядування в цілому.
Відносно відбору кандидатів на суддівську посаду, рекомендується прямо прописати у законі обов`язковість переваги кандидата, який показав найкращий результат на іспиті. Рекомендовано законодавчо закріпити критерії для ухвалення рішень про кар`єрне просування вже діючих суддів, чи то призначення у суд вищої інстанції або ж присвоєння наступного кваліфікаційного класу. Відносно фінансування судів, Комісія рекомендує прямо закріпити в законі заборону на пониження зарплат суддям.
Свої побажання європейська сторона висловила і відносно удосконалення конституційних норм у сфері правосуддя. У першу чергу, це стосується бажаності спрощення системи судів, скорочення терміну першого призначення на посаду судді з 5-ти до 2-х років, і удосконалення процедури звільнення суддів у рамках реалізації їх дисциплінарної відповідальності.
У зв`язку з цим, однією з основних рекомендацій Комісії є ухвалення і введення в дію об`єднаного законопроекту №0916, 0917 після відповідного доопрацювання.
Інша важлива рекомендація – продовжити реформування судової системи, і після ухвалення згаданого закону – в рамках більш широкої, конституційної реформи.