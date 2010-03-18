Комітет ЄП із закордонних справ підтримав допомогу Україні в 500 млн. євро

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту висловився за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи європейських консерваторів та реформістів, відповідне рішення було підтримано більшістю голосів депутатів.

У підготовленому висновку для Комітету з питань міжнародної торгівлі, який має схвалити остаточне рішення перед винесенням питання на голосування до сесійної зали, зазначається, що допомога ЄС мала б базувати на певних умовах, які б спонукали Україну до подальших необхідних структурних реформ, які є важливими для інтеграції України до ЄС.

У висновку Комітету з питань закордонних справ також підкреслена необхідність співпраці між Києвом та Брюсселем і посилення ролі Європарламенту в моніторингу та координації діяльності з надання допомоги з тим, щоб така допомога відповідала найважливішим правилам та цілям Європейської політики щодо України.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2009 року Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн. євро для покриття потреб платіжного балансу. Ці гроші можуть бути надані лише у випадку відновлення Україною співпраці з МВФ.

Рішення про надання допомоги, відповідно до законодавства ЄС, має бути прийнято спільно Європарламентом та Радою ЄС.