У Львіові проходить українсько-польский економічний форум

Львів. 18 березня. УНІАН. 18 – 19 березня у Львові пройде українсько-польський економічний форум, у якому візьмуть участь понад 150 представників місцевого бізнесу та самоврядування з Польщі та України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Форум відбуватиметься у рамках проекту «Центр польсько-української співпраці». Він присвячений питанням економічної співпраці між двома країнами.

«Новизна такого проекту полягає у присутності елементів транскордонного обміну досвідом у сфері взаємодії місцевих підприємств із владою, а також суспільної комунікації. Заплановано також практичні заняття, присвячені ролі місцевого самоврядування у сфері стимулювання підприємства та обміну прикладами у галузі PR», - інформує прес-служба міськради.

Під час роботи форуму буде презентовано інвестиційні можливості Львівської області (Агенція інвестиційного розвитку Львівщини) та проект «Євроколія» (Львівська міська рада).