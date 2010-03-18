Єврокомісія пропонує розпочати переговори про приєднання до Конвенції прав людини

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія схвалила проект мандату на переговори про приєднання до Конвенції прав людини Ради Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Європейському політичному центрі віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства Вівіан РЕДІНГ.

“Вчора Комісія запропонувала мандат на переговори про приєднання до Конвенції прав людини Ради Європи”, - сказала вона.

Віце-президент Єврокомісії зазначила, що для початку переговорів про приєднання, проект мандату має бути підтриманий кваліфікованою більшістю Ради ЄС, а також Європарламентом.

В.РЕДІНГ не стала говорити про можливий термін приєднання до Конвенції, зазначивши, що після внутрішніх процедур мають пройти переговори з Радою Європи, до якої входить не лише 27 країн-членів ЄС, але й ще 20 європейських країн.

“Є ще 20 країн, серед яких Росія, ряд інших... Тобто переговори обіцяють бути цікавими”, - сказала віце-президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, ЄС останні кілька років розглядає можливість приєднання до Конвенції прав людини Ради Європи. Таке приєднання, зокрема, дасть можливість громадянам ЄС оскаржувати рішення центральних органів європейської влади – Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії – в Європейському суді з прав людини, якщо ті чи інші рішення порушуватимуть права громадян, встановлені Конвенцією.