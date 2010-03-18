Єврокомісія майже завершила мандат на переговори з США про SWIFT-угоду

Брюссель. 18 березня. УНІАН. 24 березня Єврокомісія запропонує проект мандату на переговори з США про доступ до банківської інформації та трансакцій приватних осіб – так званої угоди SWIFT.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Європейському політичному центрі віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства. Вівіан РЕДІНГ.

“Наступної середи ми запропонуємо мандат на переговори про SWIFT. І цей мандат передбачатиме всі необхідні гарантії безпеки, яких вимагав Європарламент”, - сказала вона.

Віце-президент Єврокомісії зазначила, що коли Європарламент відмовився підтримати тимчасову угоду про обмін інформацією щодо банківських операцій громадян, американські партнери сприйняли це ледве не як оголошення війни.

“Ми пояснили нашим американським друзям, що це не так, що це – наші внутрішні справи, і Європарламент бажав виключно забезпечити гарантії безпеки передачі такої інформації”, - сказала В.РЕДІНГ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Європарламент не підтримав Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян, так звану SWIFT-угоду.

У схваленій резолюції Європарламент запропонував Єврокомісії та Раді ЄС розпочати роботу над підготовкою постійної угоди між ЄС та США про обмін інформацією, яка може становити банківську таємницю про операції та трансакції фізичних осіб.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-ма місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму. Після рішення Європарламенту документ втратив чинність.