Єврокомісія хоче забезпечити рівність громадян ЄС в судах

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан РЕДІНГ хоче забезпечити рівні можливості для всіх громадян ЄС в питаннях кримінальної юстиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Європейському політичному центрі.

“Ми повинні мати максимально високий захист прав людей, що опинилися в суді, чи були заарештовані, особливо в інших країнах-членах”, - сказала віце-президент Єврокомісії.

За її словами, одним з найважливіших на сьогодні завдань є забезпечення перекладу для громадян основних документів на їх рідну мову, а також забезпечення перекладу судового процесу.

“Наприклад, я подорожую Польщею, відвідую чудові міста і, наприклад, потрапляю в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої мене направляють до в’язниці, аа я навіть не можу порозумітися з поліцією чи судами”, - сказала В.РЕДІНГ.

“Навіть, якщо людина відмовляється від перекладу, вона повинна мати право на це”, - додала віце-президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що забезпечення цього стане одним з пріоритетів її діяльності протягом наступних 5 років.