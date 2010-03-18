У Німеччині відкривається виставка української писанки

Івано-Франківськ. 18 березня. УНІАН. Виставка «Мистецтво української писанки» сьогодні відкривається у Музеї просто неба в місті Ліндляр, що за 30 км від Кельна (Німеччина). Про це повідомили УНІАН у дирекції Коломийського Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського Івано-Франківської області, який і презентує українську виставку. Українці представлять окрім писанок і роботи сучасних народних майстрів.

За словами директора Коломийського Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського Ярослави ТКАЧУК, місцеві жителі та туристи зможуть побачити близько 700 писанок з різних регіонів України.

«Будуть представлені писанки, які, на превеликий жаль, відійшли в минуле і побутували на теренах України у XVIII чи на початку XIX століть, – повідомила Я.ТКАЧУК. - В Дюссельдорфі є Український дім і одним із завдань цього дому - показати єдиний у світі музей Писанки. Тому нам випала така честь, бо ми маємо такий музей у Коломиї». Вона нагадала, що у грудні минулого року директор Українського дому Ірина ЯСТРЕБ разом із керівниками крайового музею міста Ліндляр побували у Коломиї, “були зачаровані містом і захотіли показати в більш ширшому аспекті українців: не тільки як виставку писанок, а виставку українського Великодня».