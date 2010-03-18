Головним викликом для Януковича в газовій сфері стануть реформи та гроші

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія визначила основні виклики, що стоять перед новим Президентом України в сфері енергетики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в інформаційному повідомленні Єврокомісії, розповсюдженому серед постійних представництв країн-членів ЄС, текст якого має УНІАН.

“Головним викликом для нового Президента (України – УНІАН) стане пошук рішення структурних та фінансових проблем газового сектору”, - зазначається у повідомленні.

Загалом, Єврокомісія визначила 4 основні напрямки.

Перший напрямок стосується отримання Україною фінансової допомоги. У документі зазначається, що восени 2008 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО домовився з МВФ про отримання кредиту stand-by в розмірі 16,5 млрд. дол. Повне надання цього кредиту було заморожене наприкінці 2009 року (Україна до кінця 2009 року отримала 10,5 млрд. дол. з 16,5 млрд. - УНІАН). Крім того, в документі нагадується, що влітку 2009 року міжнародна спільнота сфокусувалася на наданні допомоги Україні для оплати закачування газу до підземних сховищ газу для забезпечення безперебійного транзиту газу до Європи (1,7 млрд. євро від різних міжнародних фінансових інституцій – УНІАН).

“Водночас, Україна не здійснила реформ газового сектору, які були обумовлені в домовленості між Комісією, міжнародними фінансовими інституціями та українською владою наприкінці липня”, - зазначається в інформаційному повідомленні.

Єврокомісія наголошує, що в результаті новий Президент України повинен здійснити зараз термінові кроки для покращення економічної та фінансової стабільності за тісної співпраці з МВФ для отримання частки кредиту stand-by, що залишилася, а також для отримання можливої бюджетної допомоги з боку ЄС.

Другий напрямок стосується безпосередньо реформ в газовому секторі. Єврокомісія зазначає, що в грудні 2009 року міністерська конференція Енергетичного співтовариства в цілому схвалила приєднання України. Разом з тим, саме приєднання відбудеться лише після схвалення Україною нового газового законодавства, яке б відповідало європейському.

Третій напрямок стосується вирішення технічних питань.

“Комісія сприяла дискусіям з газовою індустрією ЄС щодо можливого вирішення проблемних газових відносин між Росією та Україною. Обговорювані можливості включали: 1) придбання газу європейською промисловістю та зберігання його в газових сховищах України; 2) створення консорціуму для управління українською газотранспортною системою; 3) фізичне відділення транзитної системи від решти української внутрішньої газової системи”, - написано у повідомленні.

Єврокомісія зазначає, що жодна з цих пропозицій не отримала достатньої підтримки від усіх сторін переговорів – ЄС, європейська газова промисловість, Росія та “Газпром”, а також Україна та “Нафтогаз”. Водночас, Єврокомісія звертає увагу на те, що новий Президент України В.ЯНУКОВИЧ виступає зараз за створення тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Четвертий напрямок, за інформацією Єврокомісії, стосується модернізації основної газотранспортної інфраструктури України. У зв’язку з цим Єврокомісія звертає увагу на проведену 23 березня 2009 року у Брюсселі інвестиційну конференцію, за підсумками якої Світовий банк, ЄБРР та Європейський інвестиційний банк заявили про готовність надати фінансування “Нафтогазу України” на модернізацію в обмін на реформування газового ринку. Комісія також звертає увагу на те, що після конференції було створено технічний координаційний підрозділ для здійснення нагляду за імплементацією відповідних проектів.