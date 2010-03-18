Єврокомісія у суді вимагатиме від Польщі заборони на продаж ліків без дозволів

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія у суді оскаржить законодавство Польщі, яким дозволено доступ на ринок не ліцензованих медикаментів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

У повідомленні зазначається, що згідно з законодавством ЄС, фармацевтичні препарати перед розміщенням на ринку мають отримати відповідні дозволи. Країнам-членам дозволено не виконувати це правило лише у виключних випадках, якщо йдеться про термінові потреби для забезпечення здоров’я громадян.

Водночас, зазначає прес-служба Єврокомісії, чинне польське законодавство дозволяє імпорт та розміщення на ринку фармацевтичних препаратів без спеціальних дозволів, якщо їхня ціна є конкурентною до ціни аналогічної дозволеної продукції.

У повідомленні також йдеться про те, що Європейський суд може обмежитися виключно рішення про порушення країною-членом ЄС європейського законодавства, а у випадку, якщо проблему не буде усунено, - вимагати від країни-члени сплати штрафів.