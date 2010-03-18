Німеччина має надати рівний доступ постачальникам наземних послуг в аеропортах

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Німеччини забезпечити рівний доступ компаній до надання наземних послуг в аеропортах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія направила Німеччині листа вмотивованої думки за невиконання положень Директиви ЄС від 1996 року.

Згідно з цією Директивою, будь-які постачальники послуг повинні отримати можливість на конкурентний доступ на надання наземних послуг в аеропортах, таких, як послуг з обслуговування багажу, організація харчування, послуг із заправки літаків, транспортних послуг для пасажирів. Країни-члени мали забезпечити реалізацію положень цієї Директиви до 1999 року.

Разом з тим, зазначає Єврокомісія, щонайменше в 14 крупних аеропортах Німеччини такий рівний доступ не забезпечено і досі. Ці 14 аеропортів щорічно обслуговують близько 2 млн. пасажирів та 20 тис. тонн вантажів.

Направлення листа вмотивованої думки є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС. У випадку відсутності відповіді від країни-члена, або якщо відповідь не задовольнить Єврокомісію, Комісія може оскаржити дії країни-члена в Європейському суді у Люксембургу.