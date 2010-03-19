ЄС надасть допомогу у відновленні Гаїті

Рада закордонних справ ЄС обговорить можливість допомоги у відновленні Гаїті

Брюссель. 19 березня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 22 березня обговорить можливість допомоги у відновленні Гаїті.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії.

“Рада схвалить висновки щодо Гаїті з оцінкою нинішньої ситуації”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, під час обговорення міністри закордонних справ країн-членів ЄС звернуть увагу передусім на підготовку до міжнародної донорської конференції для відновлення Гаїті, яка відбудеться 30 березня у Нью-Йорку.

За словами співрозмовника агентства, ЄС на цій конференції буде представлений Верховним представником з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН, комісарами ЄС з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ та з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіною ГЕОРГІЄВОЮ.

Представник Єврокомісії повідомив, що під час донорської конференції міністр закордонних справ Гаїті представить програму відновлення країни після землетрусу, після чого донори оголосять про свої внески.

Співрозмовник агентства нагадав, що ЄС вже надав 315 млн.. євро гуманітарної допомоги Гаїті, і має плани щодо допомоги на відновлення країни.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу, що стався 12 січня на Гаїті, загинуло щонайменше 217 тис. осіб. Ще 1,2 млн. осіб залишилися без домівок.