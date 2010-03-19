Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні

Брюссель. 19 березня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 22 березня обговорить ситуацію в Україні та Молдові.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах.

“Що стосується України, то, скоріш за все, міністри говоритимуть про останні зміни внутрішньої ситуації в країні”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що питання України та Молдови віднесені в порядку денному до розділу “Інше”, а відтак, важко передбачати, про що саме говоритимуть міністри.

Інший співрозмовник агентства, близький до Єврокомісії, зазначив також, що за підсумками обговорення не передбачається схвалювати ніяких висновків чи декларацій.