Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні
17:00, 19 березня 2010Новини ЄС
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Скоріш за все, дискутуватимуть про внутрішню ситуацію
Брюссель. 19 березня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 22 березня обговорить ситуацію в Україні та Молдові.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах.
“Що стосується України, то, скоріш за все, міністри говоритимуть про останні зміни внутрішньої ситуації в країні”, - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що питання України та Молдови віднесені в порядку денному до розділу “Інше”, а відтак, важко передбачати, про що саме говоритимуть міністри.
Інший співрозмовник агентства, близький до Єврокомісії, зазначив також, що за підсумками обговорення не передбачається схвалювати ніяких висновків чи декларацій.
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