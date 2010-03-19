У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради закордонних справ ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити підготовку до міжнародної донорської конференції для відновлення Гаїті, допомогу Чілі, питання Афганістану та Близького Сходу, а також внутрішню ситуацію в Україні та Молдові, і відносини з Лівією у візових питаннях. У рамках засідання Ради також відбудеться засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, ЄС – Рада Європи та політичний діалог з неурядовими Африканського Рогу.

Дата події: 22-23 березня 2010 року. Час початку: 10:00, 22 березня 2010 року.