У Брюсселі відбудеться Форум партнерства з Молдовою

В ході міністерської конференції, організованої Єврокомісією та Світовим банком, відбудеться обговорення викликів, що стоять сьогодні перед Молдовою, урядової стратегії відповіді на ці виклики та забезпечення координації і мобілізації зовнішньої фінансової допомоги країні, спрямованої на подолання фінансово-економічної кризи.

Дата події: 24 березня 2010 року. Час початку: 09:00.