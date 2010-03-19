У Брюсселі відбудеться Форум партнерства з Молдовою

18:35, 19 березня 2010
Новини ЄС
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В ході міністерської конференції, організованої Єврокомісією та Світовим банком, відбудеться обговорення викликів, що стоять сьогодні перед Молдовою, урядової стратегії відповіді на ці виклики та забезпечення координації і мобілізації зовнішньої фінансової допомоги країні, спрямованої на подолання фінансово-економічної кризи.

Дата події: 24 березня 2010 року.

Час початку: 09:00.

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