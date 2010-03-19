У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань юстиції, фундаментальних прав та громадянства Вівіан Редінг

В ході прес-конференції комісар представить проект регулювання, який передбачатиме можливість міжнародним сімейним парам, створеним громадянами ЄС з різних країн, при розлученні обирати законодавство тієї країни, згідно з яким вони хотіли б оформити процедуру розлучення (країни чоловіка, дружини, або країни проживання). За даними Єврокомісії, щорічно в ЄС реєструється 140 тис. розлучень інтернаціонльних пар, які при розлученні стикаються з серйозними проблемами при зверненні до відповідних органів влади.

Дата події: 24 березня 2010 року. Час початку: 11:30.