У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань юстиції, фундаментальних прав та громадянства Вівіан Редінг
19:02, 19 березня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить проект регулювання, який передбачатиме можливість міжнародним сімейним парам, створеним громадянами ЄС з різних країн, при розлученні обирати законодавство тієї країни, згідно з яким вони хотіли б оформити процедуру розлучення (країни чоловіка, дружини, або країни проживання). За даними Єврокомісії, щорічно в ЄС реєструється 140 тис. розлучень інтернаціонльних пар, які при розлученні стикаються з серйозними проблемами при зверненні до відповідних органів влади.
Дата події: 24 березня 2010 року. Час початку: 11:30.
Час початку: 11:30.
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