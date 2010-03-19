У Брюсселі розпочне триденну роботу Брюссельський форум

В ході форуму, організованому німецьким фондом Маршалла (США) планується обговорити низку важливих безпекових питань сьогодення: ситуацію в Афганістані, Пакистані, на Близькому Сході, питання подолання економічної та фінансової кризи, проблеми боротьби з кліматичними змінами, питання нової архітектури безпеки в Європі. В рамках Форуму відбудеться низка тематичних дискусій, в тому числі щодо України. Передбачається, що від України на Форумі будуть міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, а також екс-віце-прем’єр-міністр Григорій Немиря.

Дата події: 26-28 березня 2010 року. Час початку: 15:00, 26 березня 2010 року.