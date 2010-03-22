Керівники антипіратської операції ЄС в Сомалі побували в СБУ

Київ. 22 березня. УНІАН. Службу безпеки України впродовж 17-19 березня відвідувала з візитом делегація штабу командування операції Європейського Союзу щодо боротьби з морським піратством «Аталанта».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час зустрічі обговорювались практичні питання залучення сил спеціального призначення СБУ до участі у міжнародній операції біля берегів Сомалі. Окрім цього, членам делегації було продемонстровано стан бойової готовності спецпідрозділу СБУ ”Альфа”.

Також під час консультацій обговорювалось широке коло питань юридичного характеру, які стосуються практичних аспектів участі підрозділів спеціального призначення Служби безпеки України в операції Європейського Союзу.

За підсумками візиту досягнуто домовленостей про подальші спільні кроки та співпрацю із штабом командування операції ЄС для якнайскорішого приєднання українських груп захисту цивільних суден до міжнародних зусиль, спрямованих на боротьбу з піратством в Аденській затоці.