ЄС пообіцяв Гаїті підтримку в реконструкції

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Європейський Союз обіцяє підтримку постраждалому від землетрусу Гаїті у реконструкції та відновленні після землетрусу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ.

“Європейський Союз залишається готовим підтримати протягом наступного 10-річчя довготерміновий план уряду Гаїті у партнерстві з міжнародною спільнотою для підтримки реконструкції та стабільного розвитку Гаїті”, - написано у висновках.

У документі Рада доручила Верховному представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН представляти Євросоюз на конференції донорів для Гаїті, що відбудеться 30 березня у Нью-Йорку, а також схвалила мандат для такого представництва.

У висновках міністри закордонних справ країн-членів ЄС також зазначили, що взяли до уваги різні запропоновані механізми для ефективного використання донорських коштів на відновлення Гаїті. При цьому міністри додали, що ЄС визначиться щодо своєї участі у таких механізмах, залежно від їх ефективності.

В документі також висловлюється привітання наміру підготувати спільну стратегію країн-членів ЄС в наданні допомоги для забезпечення ефективної координації використання коштів фондів розвитку ЄС та країн-членів для відновлення Гаїті.

Крім того, міністри привітали намір К.ЕШТОН та Єврокомісії переглянути систему відповіді ЄС на надзвичайні ситуації на базі досвіду з надання допомоги Гаїті.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вже заявив про надання Гаїті допомоги в 300 млн. євро, 100 млн. з яких вже надані для забезпечення першочергових потреб.

В результаті землетрусу, що стався 12 січня на Гаїті, загинуло щонайменше 217 тис. осіб. Ще 1,2 млн. осіб залишилися без домівок.