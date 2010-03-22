Польща оплатить навчання 10 українських студентів в Європейському коледжі

Варшава. 22 березня. УНІАН. Польський уряд готовий профінансувати навчання 10 студентів з України в одному із найпрестижніших інституцій післядипломної освіти, котра спеціалізується на тематиці європейської інтеграції - College of Europe - у Варшаві.

Як повідомили УНІАН польському представництві заснованого в 1949 році у бельгійському Брюге коледжу, українці, які бажають отримати стипендію на 2010-2011 навчальний рік, повинні подати свої заявки до 15 квітня.

Річна магістерська програма ”Європейських міждисциплінарних студій” буде проходити у відділені у Варшаві, котре почало діяти в 1992 році.

Стипендія передбачає не лише оплату за навчання, але й покриває кошти на проживання (житло, харчування, поїздки, доступ до інтернету).

За даними офіційного сайту College of Europe, вартість річної програми післядипломної освіти становить 14 тис. євро. Ще плюс 5-7 тис. євро становлять кошти на проживання.

У польському представництві відзначили, що більшість випускників працюють в інституціях Європейського Союзу, національних урядах, міжнародних організаціях та приватних консалтингових фірмах.

Заявки можуть подавати власники дипломів про вищу освіту, котрі хочуть поглибити свої знання про ЄС. Навчання проходить англійською або французькою мовою.