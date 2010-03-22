Україна та ЄС продовжують переговори про спільний авіапростір

Київ. 22 березня. УНІАН. Сьогодні, 22 березня, в Міністерстві транспорту і зв`язку розпочався п`ятий раунд переговорів між Україною і Європейським Союзом щодо Угоди про спільний авіаційний простір (САП).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінтрансзв’язку.

Згідно з повідомленням, участь у переговорах взяли представники Державіаадмінстрації України, Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ, Міністерства промислової політики і українських авіакомпаній. Українську делегацію очолює заступник міністра транспорту і зв`язку України – голова Державіаадмінстрації Олександр ДАВИДОВ, делегацію Європейського Союзу - представник Генерального директората ЄС з енергетики і транспорту Філіпп БУРГЕЛЬ-ВЕРНЕ.

Під час сьогоднішнього дня переговорів сторони окреслили коло питань, які є обов`язковими для розгляду та обговорення.

У п`ятому раунді переговорів передбачено погоджувати необхідні питання для доопрацювання проекту Угоди, зокрема конкретизація положень перехідних періодів, які мали бути чітко прописані в тексті Угоди. П`ятий раунд переговорів між Україною і ЄС проходитиме два дні.

Довідка УНІАН. 12 грудня 2006 року Єврокомісія одержала мандат від Ради ЄС на проведення переговорів з Україною щодо формування спільного авіапростору. Переговорний процес між Україною і ЄС розпочався в грудні 2007 року: перший раунд переговорів відбувся в Києві 3 грудня 2007 року. На першому раунді наголошувалося, що Україна розраховує здійснювати процес поступово, протягом трьох років, і підписати угоду з Європейським Союзом про спільний авіаційний простір до 2011 року.

Четвертий раунд переговорів щодо Угоди був проведений 23-24 листопада 2009 року в Брюсселі. Сторони погодили, що кінцевою метою Угоди про САП є повне застосування спільні базові стандарти з безпеки польотів.