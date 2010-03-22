Крим та Німеччина думають над посиленням співпраці

Сімферополь. 22 березня. УНІАН. Новообраний голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ і Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ обговорили перспективи співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ВР АРК, Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ прибув до Криму з робочою поїздкою.

Під час зустрічі сторони обговорили аспекти двосторонньої співпраці й намітили основні перспективи взаємодії Федеративної Республіки Німеччина і Автономної Республіки Крим.

У вітальному слові В.КОНСТАНТИНОВ звернув увагу, що автономія зацікавлена в розвитку співпраці з Німеччиною, особливо у сфері інвестиційної діяльності. Він зазначив, що обсяг прямих інвестицій, спрямованих до АРК з Німеччини за роки незалежності України, є дуже скромним, тому дії керівників Криму будуть спрямовані на їх збільшення. У зв`язку з цим він сказав, що першорядним завданням для держави є боротьба з корупцією, яка створює перешкоди для надходження іноземних капіталів у регіони. Кримський спікер також звернув увагу, що в Україні розробляється програма антикризових заходів, спрямована на зміну умов інвестування, реалізація якої дозволить підняти регіони України, зокрема й Крим, на якісно новий рівень розвитку і перетворити його на економічно розвинений регіон.

Звертаючись до голови парламенту республіки, Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ привітав його з обранням на високий пост і зазначив, що в Німеччині до Криму виявляють велике зацікавлення, що необхідно розвивати співпрацю в різних сферах, як і побратимські зв`язки між регіонами.

Під час зустрічі В.КОНСТАНТИНОВ і Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ також обговорили перспективи співпраці у сфері використання відновлюваних джерел енергії. Ця тема особливо цікава для Криму, оскільки тут можна впроваджувати не тільки технології з вітроенергетики та сонячної енергії, але й використовувати інші альтернативні джерела. Посол ФРН запевнив голову парламенту республіки в тому, що німецька сторона має намір реалізувати в цій сфері ряд проектів для України і Криму.

Крім того, під час зустрічі відбулося обговорення питань спільної участі Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні і керівника парламенту автономії в заходах, що проводяться в рамках тижня Німеччини в Криму, а також у заходах, які вперше відбудуться в Криму в День народної скорботи (у 2010 році - 14 листопада), який є в Німеччині державним днем пам`яті. Цього дня за давньою традицією відбудуться церемонії покладання квітів до місць німецьких військових поховань.