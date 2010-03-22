ЄС готовий надати Україні ”дорожню карту” для скасування віз

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС готові надати Україні “дорожню карту” для скасування віз, але за чітких умов.

Як повідомило власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі джерело в дипломатичних колах, про це вони говорили сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Є чіткий консенсус щодо надання “дорожньої карти” Україні, але за чітких умов”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що самі умови не озвучувалися міністрами, оскільки дискусія по Україні була дуже короткою.

Разом з тим, за словами джерела, найбільш позитивно до надання “дорожньої карти” Україні висловилися Швеція та Латвія. Австрія висловила певні побоювання щодо необхідності забезпечення безпеки від криміналітету та транскордонної злочинності. Фінляндія також вважає, що ЄС має бути дуже обережним при наданні “дорожньої карти” Україні.

За словами співрозмовника агентства, Бельгія виступила за індивідуальний підхід в наданні “дорожньої карти” та чіткі умови до України, Словаччина же хотіла б бачити від України більше передбачуваності.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня під час візиту новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселю, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявив про можливість надання Україні “дорожньої карти” для переходи до безвізового режиму. Разом з тим, за словами Ж.БАРРОЗУ, скасування віз залежатиме не лише від ЄС. Але й від України та виконання нею необхідних для цього умов.

Україна та ЄС розпочали діалог про скасування безвізового режиму в довгостроковій перспективі 29 жовтня 2008 року. До останнього часу ЄС відмовлявся надати Україні “дорожню карту”, необхідну для переходу до безвізового режиму.