Комісар ЄС Фюлє відвідає Україну в середині квітня

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Україну в середині квітня планує відвідати комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у дипломатичних колах, посилаючись на заяву комісара на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ.

За словами співрозмовника агентства, комісар ЄС хоче ознайомитися з пріоритетами України і порівняти їх з пріоритетами єврокомісії щодо України.

«Єврокомісія хоче порівняти наш перелік пріоритетів з київським», - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що наступного тижня у Брюсселі чекають нового міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.