Комісар ЄС Фюлє відвідає Україну в середині квітня
20:01, 22 березня 2010Новини ЄС
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Щоб порівняти пріоритети
Брюссель. 22 березня. УНІАН. Україну в середині квітня планує відвідати комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у дипломатичних колах, посилаючись на заяву комісара на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ.
За словами співрозмовника агентства, комісар ЄС хоче ознайомитися з пріоритетами України і порівняти їх з пріоритетами єврокомісії щодо України.
«Єврокомісія хоче порівняти наш перелік пріоритетів з київським», - сказав співрозмовник агентства.
Він також зазначив, що наступного тижня у Брюсселі чекають нового міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.
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