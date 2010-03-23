Депутати Європарламенту визначили кроки для скасування віз з Україною

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Робоча група делегації Європарламенту у зв’язках з Україною визначила дії для подальшої лібералізації візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у попередній доповіді робочої групи, розповсюдженій сьогодні під час засідання комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

«Було б важливим підтримати зусилля, спрямовані на розробку «дорожньої карти» з метою запровадження безвізового режиму, встановивши чіткі критерії, яких Україна має досягти в таких сферах як безпека документів, управління кордонами та міграцією, а також громадський порядок та безпека», - зазначається в документі.

Серед заходів, які могли б бути реалізовані до запровадження безвізового режиму робоча група визначила посилення візового діалогу між Україною та ЄС та швидке запровадження Україною пріоритетних заходів в необхідних для запровадження безвізового режиму областях, покращання та модернізація прикордонної інфраструктури, подальший перегляд угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС з метою розширення надання багаторазових віз та спрощення візових формальностей.

Крім того, робоча група вважає, що Єврокомісія могла б переглянути межі прикордонних зон: громадяни, які проживають у прикордонні, могли б скористатися дією угод про малий прикордонний рух з тим, щоб ці межі визначалися за адміністративним поділом і могли включати в себе цілі міста, такі як, наприклад, Львів.

Депутати Європарламенту вважають, що ЄС міг би розширити перелік категорій громадян, що мають пільги на отримання віз, а також у пріоритетному порядку реалізувати можливості, котрі надає новий візовий кодекс ЄС, який набуде чинності з 5 квітня 2010 року.