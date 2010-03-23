Депутати України та ЄС продовжать зусилля для скасування віз

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комітет міжпарламентської співпраці Україна-ЄС домовився продовжити роботу в парламентах з просування безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили на прес-конференції по завершенню засідання Комітету його співголови Павел КОВАЛЬ та Борис ТАРАСЮК.

“Ми представили свій варіант попередньої доповіді, українська сторона представила свій варіант. І м продовжимо роботу над цими двома документами, щоб створити спільну доповідь”, - сказав П.КОВАЛЬ.

“Головна відповідь на існуючі проблеми – це запровадження безвізового режиму, і підготовка “дорожньої карти” для цього”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

У підсумковому документі сторони також відзначили вільний та прозорий характер останніх президентських виборів в Україні, наголосили на необхідності посилювати співпрацю в економічній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Україна та ЄС підписали угоди про спрощення оформлення віз. Угода набула чинності з 1 січня 2008 року. 9 вересня 2008 року Україна та ЄС на саміті у Парижі домовилися розпочати консультації щодо запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі.

Україна та ЄС розпочали діалог про скасування безвізового режиму 29 жовтня 2008 року. До останнього часу ЄС відмовлявся надати Україні “дорожню карту”, необхідну для переходу до безвізового режиму.

22 березня на засіданні Ради закордонних справ ЄС міністри закордонних справ країн-членів ЄС консенсусно підтримали надання Україні “дорожньої карти”, але за чітких умов.