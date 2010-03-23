Українські депутати в Брюсселі не домовилися про звання ”Героя” Бандері

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Депутати України та ЄС не змогли домовитися щодо ситуації з нагородження Степана Бандери званням “Героя України” посмертно через розбіжності в українській делегації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам за підсумками 14-го засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС повідомив співголова Комітету Борис ТАРАСЮК.

“В момент прийняття рішення ми погодилися, що ми вилучаємо ці рішення, оскільки було двоє членів нашої делегації, які заперечували”, - сказав український депутат.

Він зазначив, що в проекті фінального документу планувалося записати положення про те, що кожна країна має право визначати і нагороджувати свої героїв, а Україна і країни ЄС повинні спільно вивчати спільну історію, давати їм оцінку і цінувати спільне європейське надбання.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Європарламент схвалив резолюцію про ситуацію в Україні, в якій, зокрема, висловив жаль з приводу рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА присвоїти звання “Героя України” лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері і висловив сподівання, що новий Президент України перегляне це рішення.

Це рішення Європарламенту викликало хвилю протестів в Україні, що вилилися у схвалення низкою обласних та міських рід різного рівня, переважно Західної України резолюцій із закликом до Європарламенту скасувати цей пункт резолюції.