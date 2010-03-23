У квітні українські військові доставлять датським полярникам 500 тонн вантжів

Київ. 23 березня. УНІАН. У квітні представники Повітряних сил Збройних сил України в рамках операції “Північний сокіл – 2010” доставлять на датську полярну станцію на острові Гренландія 500 тонн вантажів.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Іван РУСНАК, коментуючи хід підготовки спільної українсько-датської операції “Північний сокіл – 2010”.

І.РУСНАК повідомив, що військово-транспортна операція в інтересах Королівства Данії проходитиме 5-23 квітня. За цей період літаком Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ планується доставити з авіабази ВПС США “Туле” на датську полярну станцію “Північ”, що на острові Гренландія, близько 500 тонн пально-мастильних матеріалів та інших вантажів.

В Міноборони Україні наголошують, що участь в таких заходах дасть можливість підтримати рівень підготовки військових льотчиків, підготувати екіпажі до польотів міжнародними повітряними трасами, а також отримати унікальний досвід виконання завдань в умовах Арктики без залучення коштів державного бюджету.

За словами І.РУСНАКА, до виконання завдання залучено 30 представників Повітряних сил ЗСУ. Загалом в ході операції “Північний сокіл – 2010” планується здійснити 20 рейсів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2010 року Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції “Північний сокіл – 2010”.

Минулого року Повітряні сили ЗСУ з успіхом провели аналогічну операцію “Козаки на кризі”, що дало підстави датській стороні вдруге скористатися послугами українських військових льотчиків.