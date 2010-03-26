Лідери країн зони євро схвалили умови допомоги Греції

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Лідери країн-членів єврозони погодили механізм допомоги Греції, запропонований Францією та Німеччиною.

Про це повідомляє Інтернет-видання “EUobserver”.

Згідно з досягнутим рішенням, країни-члени зони євро сформують пакет фінансової допомоги, який доповнюватиме допомогу Греції від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За інформацією дипломатів, загальна сума допомоги для Греції може становити 22 млрд. євро.

Разом з тим, механізм допомоги залишиться теоретично можливим для всіх 16 країн-членів зони євро, у випадку необхідності і при одностайній підтримці всіх країн-членів єврозони. Передбачається, що допомога надаватиметься на жорстких умовах та базуватиметься на оцінці Європейської комісії та Європейського центрального банку.

Передбачається також, що механізм стане останньою можливою допомогою, що відповідає вимогам канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, яка раніше заявляла, що має отримати аргументи для переконання своїх співгромадян напередодні місцевих виборів у тому, що допомога Греції також і в їх інтересах.

Незважаючи на те, що внески до фонду надання допомоги Греції передбачаються на добровільній основі, автори рішення очікують, що країни-члени зони євро братимуть участь у фінансуванні відповідно до їх ВВП.

План також передбачає більшу економічну координацію в ЄС в майбутньому та сприяння тому, щоб Європейська Рада відігравала в цьому більшу роль.

“Ми вважаємо, що Європейська Рада мала б стати економічним урядом ЄС, і ми пропонуємо посилити її роль в економічному нагляді”, - написано у документі.

Як повідомляв УНІАН, Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.

Разом з тим вже в найближчі місяці Греція має сплатити десятки мільярдів євро в погашення свого боргу, який за підсумками 2009-го року становив 300 млрд. євро.

МВФ ніколи не залучався для допомоги країнам-членам зони євро з моменту запровадження європейської валюти.