Лідери ЄС в цілому погодили стратегію розвитку до 2020 року

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Лідери ЄС підтримали в цілому стратегію економічного розвитку до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це по завершенню засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) повідомив на прес-конференції прем’єр-міністр головуючої в ЄС Іспанії Хосе Луї Родрігес САПАТЕРО.

“Основна ідея – підтримати стратегію, як скоординовану економічну політику”, - сказав він.

За словами іспанського прем’єра, під час засідання Ради лідери країн-членів ЄС домовилися про спільні цілі, разом з тим, більш детальні плани щодо подальших дій будуть затверджені на засіданні Ради у червні цього року.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія на початку року представила свої пропозиції щодо нової стратегії розвитку, яка має замінити Лісабонську стратегію зростання і зайнятості, термін дії якої завершується цього року.