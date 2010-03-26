ЄС та ООН виділять 22 млн. дол. для рішення проблеми Калуша

Івано-Франківськ. 26 березня. УНІАН. Спільна місія ООН і ЄС має намір виділити 22 млн. американських доларів для вивезення токсичних відходів з Калуша Івано-Франківської області.

Про це повідомив на прес-конференції міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК.

За його словами, йому зателефонували з представництва ООН в Україні і повідомили про виділення Калушу 22 млн. дол. для утилізації гексахлорбензолу, захороненого на полігоні токсичних відходів. Токсичні відходи зберігаються у Калуші в металевих бочках впродовж 30-ти років. Їх та грунт з-під них вивозитимуть спеціальними контейнерами за кордон, де існують технології утилізації цієї небезпечної речовини. Мер Калуша вважає, що рішення про виділення коштів стало наслідком роботи у місті спільної місії ООН і ЄС. «Це і є результатом спільної місії ООН і ЄС, який ще раз доводить, що Європа не байдужа до наших проблем і що ми не залишимося з цією бідою наодинці», - наголосив І.НАСАЛИК.

Як повідомляв УНІАН, раніше спільна місія ООН та ЄС заявляла про загрозу для здоров’я жителів Калуша у разі вивільнення токсичних сполук, таких як гексахлорбензол зі сховища відходів у навколишнє середовище.

Довідка УНІАН. Указом Президента України від 10 лютого 2010 року №145 територію міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації. 4 березня в Івано-Франківській області розпочала роботу спільна Місія ЄС та ООН, яка впродовж 5 днів вивчала екологічну ситуацію, що склалася в м.Калуш.