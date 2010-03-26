ООН та ЄС не дадуть грошей на вивезення відходів з Калуша

Івано-Франківськ. 26 березня. УНІАН. За підрахунками спільної місії ООН і Євросоюзу, для утилізації токсичних відходів у Калуші Івано-Франківської області потрібно 22 млн. американських доларів.

Про це повідомив УНІАН міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК.

За його словами, такі кошти необхідні для проведення утилізації гексахлорбензолу, захороненого на полігоні токсичних відходів, котрі зберігаються у Калуші в металевих бочках впродовж 30-ти років. Як очікується, їх та грунт з-під них вивозитимуть спеціальними контейнерами за кордон, де існують технології утилізації цієї небезпечної речовини.

При цьому мер Калуша уточнив, що «місія ООН і ЄС не прийняла з цього приводу рішення про виділення коштів, вона лише прорахувала їх необхідність».

Водночас, як повідомили УНІАН в інформаційному відділі Представництва ООН в Україні, спільна експертна місія з ЄС та ООН працювала з 1 по 10 березня цього року з метою вивчення екологічної ситуації в Калуші. “Наразі експертна місія працює над своїм звітом, який по завершенню буде наданий Президентові та уряду України”, - йдеться в повідомленні і наголошується, що місія “не приймає рішень щодо надання коштів”.

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Анулюється інформація, що вийшла в стрічці новин о 16.05 під назвою: “ЄС та ООН виділять 22 млн. дол. для рішення проблеми Калуша”.

Приносимо вибачення за неправильну інформацію.