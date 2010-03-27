Міністр закордонних справ Швеції приїде в Україну

Київ. 27 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, перебуваючи у Королівстві Бельгія для участі у роботі Брюссельського форуму, провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сторони обговорили актуальні питання українсько-шведських відносин у політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Відбувся обмін думками щодо ходу підготовки до запланованого на 8-9 квітня цього року робочого візиту К.БІЛЬДТА в Україну.

Окрему увагу керівники зовнішньополітичних відомств України та Швеції приділили обговоренню поточного стану співробітництва між Україною та ЄС, а також шляхів імплементації Шведської Ініціативи з питань енергоефективності та захисту довкілля у Східній Європі.