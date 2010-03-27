Правляча партія Польщі визначилася з кандидатом в Президенти

Варшава. 27 березня. УНІАН. Правляча в Польщі з 2007 року партія ”Громадянська платформа” (РО) вибрала своїм кандидатом в цьогорічних виборах Президента главу Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за колишнього депутата всіх скликань - від повалення комуністичного режиму в 1989 році - польського парламенту та екс-міністра оборони Польщі віддали свої голоси 68,5% партійців.

Конкурент 57 річного Б.КОМОРОВСЬКОГО 47-річний міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ набрав 31,5% голосів однопартійців, які взяли участь в голосуванні.

Колишній журналіст Р.СІКОРСЬКИЙ, який після оголошення надзвичайного стану у Польщі в 1981 році отримав політичний притулок у Великобританії, та опозиціонер за комуністичних часів Р.КОМОРОВСЬКИЙ боровся за право стати кандидатом від правлячої партії після відмови брати участь у виборах лідера РО та глави уряду Дональда ТУСКА.

46 тисяч членів ”Громадянської платформи” обирали свого кандидата у президенти, який восени боротиметься за пост з чинним главою держави Лехом КАЧИНСЬКИМ, голосуванням поштою та через інтернет, яке завершилося 25 березня.

У голосуваннях не брали участі особи, котрі записалися до рядів РО після 16 лютого для уникнення можливого штучного збільшення голосів для одного із кандидатів.

Р.СІКОРСЬКИЙ, котрий до переходу три роки тому в РО був міністром оборони в уряді нині опозиційної партії ”Право і справедливість”, співзасновником якої є нинішній глава держави, привітав Б.КОМОРОВСЬКОГО з перемогою та закликав своїх прихильників голосувати під час виборів президента за кандидата від ”Громадянської платформи”.

Скарбник РО Анджей ВИРОБЄЦ повідомив, що організація виборів кандидата на президента Польщі обійшлася партії близько 170 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня лідер ліберальної „Громадянської платформи” та глава з кінця 2007 року польського уряду Дональд ТУСК оголосив у четвер, що не братиме участі у виборах Президента Польщі, пояснивши своє рішення бажанням зберегти реальний вплив на управління державою для проведення необхідних реформ.

Довідка УНІАН. Найбільша держава Східної Європи, яка входить в Євросоюз, Польща належить до парламентсько-президентської держави, де основна влада сконцентрована в головному законодавчому органі Сеймі, в якому переможці виборів формують більшість та уряд.

53-річний Д.ТУСК, котрий програв президентські вибори 61 річному Леху КАЧИНСЬКОМУ в 2005 році, в цьогорічних виборах - згідно з соціологічними опитуваннями - легко б переміг чинного Президента.

Дані соціологів свідчать, що переконливу перемогу над Л.КАЧИНСЬКИЙ здобуде будь-який кандидат від ”Громадянської платформи”.