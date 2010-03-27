Грищенко поговорив з Президентом Європарламенту про відносини

Київ. 27 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час роботи Брюссельського форуму провів зустріч з Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Главою українського МЗС було відзначено прийняття 25 лютого 2010 резолюції Європейського парламенту щодо ситуації в Україні, до якої увійшли ключові пріоритети відносин України з Євросоюзом.

Глава зовнішньополітичного відомства України також поінформував співрозмовника про ключові елементи діалогу між Україною та ЄС на середньострокову перспективу. Особливу увагу було приділено питанням завершення переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію, у т.ч. створення зони вільної торгівлі, та питанню розробки „дорожньої карти” запровадження безвізового режиму з ЄС.

Зі свого боку керівник законодавчого органу ЄС запевнив у незмінній підтримці Європейським парламентом євроінтеграційних прагнень України.