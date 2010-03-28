Грищенко розповів, в яких галузях Україні без Росії не обійтися

Брюссель. 28 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО назвав галузі, в яких Україна не обійдеться без співпраці з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам.

“Без цього розвиток країни по-справжньому не може бути забезпечений в короткостроковій, йдеться просто про кричущі проблеми, так і в середньо- і довгостроковій перспективі також, тому що для реалізації серйозних проектів таких, як скажімо, в галузі ядерної енергетики, авіабудування, транспорті, в сільському господарстві без Росії ми не обійдемося”, - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО зазначив також, що ЄС залишається пріоритетом України. Разом з тим, він наголосив на тому, що найбільш нагальним і важливим завданням на сьогодні є відновлення партнерських і дружніх відносин з Російською Федерацією.

Як повідомляв УНІАН, К.ГРИЩЕНКО перебуває в Бельгії 27-28 березня, де бере участь у щорічному Брюссельському форумі, організованому Німецьким фондом Маршалла (США). 27 березня український міністр виступив на тематичному ланчі в рамках форуму з промовою на тему ”Україна за нового керівництва” та провів ряд двосторонніх зустрічей.