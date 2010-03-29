Єврокомісія пропонує посилити покарання за сексуальну експлуатацію дітей

Брюссель. 29 березня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити санкції за сексуальне насильство, експлуатацію дітей та дитячу порнографію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Комісія запропонувала сьогодні нові правила, які б зобов’язали країни-члени ЄС запровадити більш суворе покарання за такі дії.

Пропозиція також передбачає запровадження санкцій за “загравання” до дітей з сексуальною метою та за “сексуальний туризм”.

Водночас, передбачається, що діти мають бути захищеними від додаткових психологічних травм, що можуть стати результатом допитів поліцейських та суддів, та отримувати безкоштовну допомогу адвокатів.

Крім того, передбачається, що країни-члени мають блокувати доступ до веб-сайтів, що містять дитячу порнографію.

Нові пропозиції Єврокомісії будуть передані на розгляд до Європарламенту та Ради ЄС для схвалення остаточного рішення.

Прес-служба Єврокомісії також повідомила, що за останніми дослідженнями, від 10% до 20% дітей страждають від сексуальних домагань, при цьому деякі форми жорстокості щодо дітей ще зростають. Крім того, продовжує щростати кількість Інтернет-сайтів, що містять дитячу порнографію, кожного дня щонайменше 200 нових фотографій порнографічного характеру за участю дітей з’являються в Інтернеті.