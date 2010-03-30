МЗС Польщі не бачить перешкод для підписання газової угоди з РФ

Варшава. 30 березня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі не бачить перешкод для підписання нового газового договору з Росією, який визначить умови поставки російського газу до Польщі до 2037 року та його транзиту до 2045 року.

Про це йдеться в заяві МЗС, якою володіє УНІАН.

Міністерство відзначило, що має обов`язок кожну міжнародну умову перевіряти на відповідність законодавству Європейського Союзу, до якого Польща приєдналась в 2004 році. Водночас правова оцінка угоди не забороняє підписання документу.

”Видана в такий спосіб думка є лише правовою оцінкою та не становить перешкоди для підписання договору. Визначальне значення має ухвала Ради Міністрів та видане на її основі повноваження на підписання міжнародного договору”, - повідомило МЗС.

Польська Gazeta Wyborcza написала 30 березня, що росіяни поки не визначили дату підписання нового контракту, який раніше планувалося підписати до кінця березня.

Видання зауважує, що затверджений у лютому польським урядом договір може бути підписаний 17 квітня під час засідання Польсько-російської групи з питань економічної співпраці, яке відбудеться в Калінінграді.

Довідка УНІАН. Польський уряд після переговорів із Росією, які тривали більше року, в січні 2010 року домовився про нові умови газових поставок до країни і в лютому офіційно їх затвердив, відкривши дорогу для підписання документу.

Польща з січня 2009 року не отримувала 25% газового імпорту через російсько-український газовий конфлікт, який призвів до виключення швейцарського трейдера ”РосУкрЕнерго” зі схеми поставок. Польська PGNIG мала контракт з РУЕ на поставку 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу до 2010 року з правом продовження на чергові два роки.

29 березня УНІАН повідомляв, що затверджений польським урядом новий договір про постачання в країну і транзит російського газу призвів до публічного конфлікту віце-прем`єр-міністра польського уряду Вальдемара ПАВЛЯКА і глави Міністерства закордонних справ РП Радослава СІКОРСЬКОГО. Віце-прем`єр і міністр економіки В.ПАВЛЯК публічно вступив у полеміку з главою МЗС, який недавно заявив, що новий польський-російський газовий договір може порушувати законодавство Європейського Союзу, до якого Польща приєдналася в 2004 році.

Віце-прем`єр висловив здивування зауваженнями Р.СІКОРСЬКОГО, зазначаючи, що представники МЗС брали участь у газових переговорах, а міністерство надавало свою оцінку досягнутим домовленостям.