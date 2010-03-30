Єврокомісія внесла зміни до ”чорного списку” авіакомпаній

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Єврокомісія внесла зміни до “чорного переліку” авіакомпаній, польоти яким до країн ЄС заборонено.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з внесеними змінами, Єврокомісія заборонила польоти до країн-членів ЄС всім авіакомпаніям Судану на підставі оцінок щодо відповідності нормам забезпечення безпеки польотів, здійсненим Міжнародною організацією цивільної авіації.

Разом з тим, Єврокомісія дозволила авіакомпанії Air Koryo (Демократична народна республіка Корея) здійснювати польоти до ЄС двома літаками, що забезпечені необхідним обладнанням у відповідності з обов’язковими міжнародними стандартами.

Крім того, Комісія визнала покращення, здійснені в області забезпечення безпеки ангольською авіакомпанією TAAG Angola Airlines, дозволивши їй здійснювати окремими літаками польоти не лише до Лісабону, а й до інших напрямків в ЄС.

Комісія визнала покращення, здійснені окремими авіакомпаніями Філіппін в області забезпечення безпеки, водночас, вирішила поки зберегти заборону на польоти всіх авіакомпаній цієї країни до ЄС. Разом з тим, Єврокомісія заявила про готовність допомогти владі країни забезпечити необхідні заходи безпеки авіапольотів.

Єврокомісія запровадила обмеження на польоти іранської авіакомпанії Iran Air, дозволивши використовувати лише окремі літаки для здійснення польотів до ЄС.

В переліку заборонених в ЄС авіакомпаній залишається і одна українська – Українсько-Середземноморські авіалінії, який дозволено здійснювати польоти до ЄС лише одним літаком.

Загалом, на сьогодні польоти до ЄС повністю заборонені трьом авіакомпаніям: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Siem reap Airways International (Камбоджа) та Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Крім того, заборонено польоти ще 278 компанія з 17 країн світу: Анголи, Беніну, Демократичної республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габону (за винятком трьох компаній, що мають обмежені права на польоти), Індонезії, Казахстану (за винятком однієї компанії, що має обмеженні права на польоти), Киргиз стану, Ліберії, Філіппін, Конго, Сьєра-Ліоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазіленду та Замбії.

Як повідомляв УНІАН, уперше “чорний список” авіакомпаній було створено в березні 2006 року.