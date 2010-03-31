У березні річна інфляція в зоні євро зросте
13:57, 31 березня 2010Новини ЄС
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За попередніми даними до 1,5%
Брюссель. 31 березня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у березні 2010 року (березень-2010 до березня-2009) в зоні євро становитиме 1,5%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У лютому 2010 року річна інфляція становила в єврозоні 0,9%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,4%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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