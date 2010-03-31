Брюссель. 31 березня. УНІАН. Єврокомісія вітає заяву парламенту Сербії щодо Сребреніци.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Верховного представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЄ, текст якої передано УНІАН.

“Це важливий крок для країни в оцінці її нещодавнього минулого, процес складний, однак важливий для сербського суспільства”, - зазначається у заяві.

“Це важливо не лише для Сербії, але й є ключовим для примирення усього регіону”, - продовжують комісари.

У своїй заяві вони також відзначили підтвердження сербським парламентом намірів подальшої співпраці з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії та наголосили на тому, що такі кроки є дуже важливими в тому числі для перспективи членства Сербії в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, парламент Сербії ухвалив декларацію, яка засуджує масове вбивство мусульманського населення в 1995 році в місті Сребреніца на сході колишньої югославської республіки Боснії і Герцеговини.

За прийняття декларації проголосували 127 із 173 присутніх законодавців.

У тексті документа сказано, що парламент Сербії рішуче засуджує злочини, скоєні проти мусульман міста Сребреніца в 1995 році, як це встановлено рішенням Міжнародного суду ООН, і очікує, що інші країни колишньої Югославії так само засудять злочини, скоєні проти сербів. У документі висловлюються ”співчуття і вибачення” родинам жертв, оскільки для того, щоб запобігти трагедії, не було зроблено всього можливого.

У Сребреніці в липні 1995 року в результаті операції сербських сил на чолі з генералом Ратком МЛАДІЧЕМ було вбито близько 8 тисяч мусульман. Облога Сребреніці і наступні масові розстріли чоловічої частини населення міста вважаються одним з найкривавіших епізодів війни в Боснії і Герцеговині (1992-1995).