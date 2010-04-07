Саміти ЄС можуть проводитися за межами Брюсселю з 2011 року

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ вважає за можливе проводити окремі засідання Ради (саміти голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) за межами Брюсселю.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, про це він заявив 6 квітня, перебуваючи у Відні.

“Це була б гарна ідея, якби щонайменше одна важлива подія, така, як засідання Європейської Ради, проводилася б в країні, що головує в ЄС... Це було б символом того, що Європа – це не лише Брюссель, а 27 країн-членів”, - сказав Х.Ван РОМПОЙ.

За його словами, Лісабонська угода не визначає чітко, де мають проводитися саміти ЄС, а визначає лише, що вони мають проводитися двічі у кожні 6 місяців, або й частіше, якщо ситуація вимагає цього.

Президент Європейської Ради також зазначив, що наступною країною, яка головуватиме в ЄС, буде Бельгія, тому всі саміти ЄС будуть проведені у Брюсселі. Разом з тим, він не виключив, що вже у першій половині 2011-го року один із самітів може бути проведений в Угорщині, яка головуватиме в ЄС.