Кількість депутатів Європарламенту зросте на 18 осіб

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Комітет з питань конституційних справ Європарламенту підтримав збільшення кількості депутатів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, і передбачає збільшення кількості депутатів Європарламенту на 18 осіб.

Необхідність схвалення такого рішення викликана новою Лісабонською угодою ЄС, яка набула чинності з 1 грудня 2009 року. Останні вибори до Європарламенту, що відбулися у червні 2009 року, проводилися за Ніццькою угодою, яка передбачає, що кількість депутатів Європарламенту має становити 736 осіб.

Згідно з Лісабонською угодою ЄС, 12 країн-членів збільшать своє представництво у Європарламенті: Іспанія на 4 депутати, Австрія, Франція та Швеція – на два депутати кожна, Болгарія, Італія, Латвія, Мальта, Нідерланди, Польща, Словенія та Великобританія – на одного депутата.

Разом з тим, згідно з угодою, кількість депутатів від Німеччини має скоротитися на три особи з 99 до 96 осіб.

В ході переговорів, Європарламент та Рада ЄС дійшли принципової згоди щодо того, що 18 нових депутатів зможуть приєднатися до Європарламенту вже під час його нинішньої каденції, у той час, як депутати від Німеччини також продовжать виконувати свої повноваження у повному складі до наступних виборів. Таким чином, кількість депутатів Європарламенту тимчасово – до 2013 року – збільшиться не до 751-го, як це передбачено Лісабонською угодою, а до 754-х.

Передбачається, що відповідні зміни будуть також внесені до Лісабонської угоди. У випадку підтримки цього рішення Європарламентом на своєму пленарному засіданні, 18 депутатів зможуть долучитися до роботи цього органу в статусі спостерігачів ще до завершення процесу ратифікації змін до Лісабонської угоди усіма країнами-членами ЄС.

Очікується, що Європарламент визначиться щодо таких змін до Лісабонської угоди на початку травня.