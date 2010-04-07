Україна може поновити транзит казахської нафти

Київ. 7 квітня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає, що на сьогодні досить великі шанси на відновлення прокачування казахської нафти через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Це питання саме сьогодні розглядатиметься під час візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Казахстану. Те, що Україна почне знову прокачувати казахську нафту через свою територію, – дуже велика ймовірність», – сказав А.КЛЮЄВ.

Аргументуючи сподівання на позитивне рішення цього питання, віце-прем`єр підкреслив, що Україна вже врегулювала тарифну політику. «Якщо вигідно качати, то качатимуть», – сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, під час візиту до Казахстану Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір обговорити газові питання з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, Казахстан через виниклий конфлікт з ВАТ «Укртранснафта» планував переорієнтовувати маршрут постачання нафти до Європи і направити його через Польщу. У «Казтрансойлі» пояснили, що це рішення було прийняте після того, як ВАТ «Укртранснафта» письмово повідомило про розірвання з 26 січня 2010 року договору щодо транспортування нафти з Казахстану через Україну. Причину розірвання договору українська сторона не озвучила.