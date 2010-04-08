В Україну їде міністр закордонних справ Швеції

Київ. 8 квітня. УНІАН. 8-9 квітня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні в МЗС України відбудуться українсько-шведські переговори під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та К.БІЛЬДТА. Після їх завершення о 13.00 відбудеться підхід до преси глав зовнішньополітичних відомств України та Швеції.