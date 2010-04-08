Вартість будівництва широкої колії до Відня становитиме 5 млрд. євро

Москва. 8 квітня. УНІАН. Вартість проекту будівництва нової залізничної лінії з шириною колії 1520 мм від міста Кошице (Словаччина) до Братислави і Відня, за попередньою оцінкою, може становити понад 4,7 млрд. євро.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі компанії, про це заявив президент ВАТ ”Російські залізниці” Володимир ЯКУНІН, який представляв у Братиславі проект будівництва залізничної лінії. Мета проекту продовження ширококолійної залізниці від міста Кошице до Братислави і далі до Відня - створення конкурентоспроможного прямого залізничного сполучення між європейськими країнами з одного боку, і Росією і державами Азії - з другого, повідомив В.ЯКУНІН.

Реалізація проекту дозволить виключити перевантаження на станціях стикування залізничних ліній Європи з широкою колією. Завдяки цьому вдвічі скоротяться терміни доставки вантажів з Європи до Східної Азії порівняно з морським маршрутом - з 30 до 14 днів, а вивільнення оборотних коштів залежно від вартості вантажів становитиме від 100 дол. до 1 тис. дол. з одного контейнера.

В.ЯКУНІН зазначив, що за 2007 - 2008 рр. чотиристоронньою робочою групою проекту (Україна, Росія, Словаччина, Австрія) було розроблено попереднє обгрунтування інвестицій і проведені первинні маркетингові дослідження.

За оцінками, обсяги перевезень ділянкою Кошице - Братислава можуть становити в 2025 р. 23,7 млн. тонн, а ділянкою Братислава - Відень - 18,5 млн. тонн. Проектованою дорогою до Європи перевозитимуться і контейнерні, і сировинні вантажі (залізна руда, чорні метали тощо), у зворотному напрямі підуть контейнери.

Відповідно до попередніх обстежень району проектування, виконаних словацькими і австрійськими фахівцями, протяжність нової залізничної лінії може становити понад 560 км, зокрема територією Словаччині - 500 км, Австрії – понад 60 км.

На даний час на тендерній основі ведеться відбір підрядників з метою підготовки обгрунтування інвестицій. Результати мають бути отримані восени поточного року. У грудні 2010 року проект обгрунтування інвестицій має бути затверджений акціонерами, що стане завершенням передпроектної стадії.

Будівництво нової лінії заплановане на 2013-2015 рр. З 2016 року почнеться здійснення комерційних перевезень.

Будівництво залізничної лінії ”Кошице - Братислава - Відень” дозволить виключити перевантаження вантажів на станції стикування ліній з шириною колії 1520/1435 мм (використовується в Європі), що забезпечить скорочення вартості і часу доставки, а значить, і транспортною складовою в кінцевій ціні товарів, що перевозяться. Крізне перевезення забезпечить європейським товарам швидший і легший спосіб доставки на зростаючі ринки Росії, України, Казахстану й інших країн, що використовують стандарт колії 1520 мм.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня Україна, РФ, Словаччина і Австрія підписали угоду про створення чотиристороннього спільного підприємства за проектом будівництва ширококолійної залізниці до Братислави і Відня.