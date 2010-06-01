ЄС допоможе Гватемалі, Сальвадору та Гондураси подолати наслідки шторму ”Агата”

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Єврокомісія надасть 3 млн. євро гуманітарної допомоги Гватемалі, Сальвадору та Гондурасу для подолання наслідків тропічного шторму “Агата”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє сьогодні прес-служба Єрокомісії.

“Коли надзвичайна ситуація трапляється, дії мають бути зроблені швидко, бути правильно націленими і базуватися на потребах. Тією допомогою, яку ми надаємо сьогодні, ми робимо жест європейської солідарності з людьми регіону”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

Передбачається, що ці 3 млн. євро будуть використані для надання першої допомоги 100 тис. Людей в трьох Центрально-Американських країнах, що постраждали від тропічного шторму.

За попередніми даними, в результаті шторму, щонайменше 144 особи загинули, 160 тис. – були евакуйовані з узбережжя Тихого океану.