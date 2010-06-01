Вибори нового Президента Німеччини відбудуться 30 червня

Київ. 1 червня. УНІАН. Німецькі Федеральні збори оберуть нового Президента ФРН 30 червня.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав президент Бундестагу Норберт ЛАММЕРТ.

”Сьогодні я скликав чотирнадцяті Федеральні збори на середу, 30 червня”, - повідомив Н.ЛАММЕРТ журналістам у Берліні.

Президент ФРН Хорст КЕЛЕР 31 травня подав у відставку. Згідно з Конституцією країни його повноваження тимчасово виконуватиме президент Бундесрату - федеральної ради, в якій представлені всі 16 земель Німеччини. В даний час ним є глава сенату Бремена Йенс БЕРНЗЕН від СДПН.

Після відставки Президента ФРН, згідно із законодавством, новий кандидат може бути обраний упродовж тридцяти днів, його обирають на Федеральних зборах, до яких входять члени Бундестагу і Бундесрату.

Х.КЕЛЕР, виступаючи напередодні із заявою про відставку, повідомив, що таке рішення викликане критикою на його адресу після висловлювань про закордонні місії.

Раніше Президент Німеччини заявив, що зарубіжні місії обумовлені, зокрема, міркуваннями економічної вигоди. Це висловлювання було розтлумачено експертами і журналістами у зв`язку з участю німецьких солдатів у місії НАТО в Афганістані.

Після цього представник Президента заявив, що, кажучи про іноземні місії, Президент не мав на увазі Афганістану. ”Я шкодую, що мої висловлювання з такого важливого для нашої країни питання могли неправильно розтлумачити”, - сказав Х.КЕЛЕР.

Він зазначив, що в ситуації, що склалася, якщо він і далі обійматиме пост Президента, його відомство більше не зможе користуватися достатнім ступенем довіри і поваги.