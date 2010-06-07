НАТО на 100% поважатиме вибір України
Про це заявив сьогодні Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН на своїй традиційній щомісячній прес-конференції... «Це Україні вирішувати, якими будуть наші відносини. Ми своє рішення схвалили у 2008 році на саміті у Бухаресті, наші двері залишаються відкритими», - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.
Брюссель. 7 червня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що Альянс на сто відсотків поважатиме вибір України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на своїй традиційній щомісячній прес-конференції.
«Ми поважаємо на 100% вибір України», - сказав А.РАСМУССЕН.
Коментуючи можливе скасування Верховною Радою членства в НАТО як одного із пріоритетів зовнішньої політики України, генсек НАТО зазначив, що співробітництво між Альянсом та Україною у будь-якому випадку триватиме у рамках Комісії Україна-НАТО. «Це Україні вирішувати, якими будуть наші відносини. Ми своє рішення схвалили у 2008 році на саміті у Бухаресті, наші двері залишаються відкритими», - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.
Він також назвав позитивним той факт, що цього тижня у Брюсселі відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. За його словами, це свідчить про бажання української влади продовжувати співробітництво.